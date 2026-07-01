Erzurum'da ANALİG Ragbi müsabakaları başladı

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ragbi müsabakaları başladı.



GSB tarafından her yıl düzenlenen ANALİG faaliyet programında yer alan Ragbi 1. Etap 3. Grup Müsabakaları kentte düzenleniyor.



Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen Van, Diyarbakır, Siirt, Batman, Ordu, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Diyarbakır, Batman, Ordu ile Şanlıurfa'dan sporcuların katıldığı müsabakaların açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl da müsabakaların Erzurum'da düzenlendiğini söyledi.



Çakmur, "İnşallah sizler de buradan alacağımız güzel görüntüleri, kendi şehirlerinizde arkadaşlarınızla paylaşır, Erzurum'un güzelliklerinden bahsedersiniz. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Grup şampiyonasında ilk dörtte yer alacak takımlar Ordu'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek.

