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        Erzurum'da boğa saldırısında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da hayvan otlatırken boğa saldırısında yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Erzurum'da boğa saldırısında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da hayvan otlatırken boğa saldırısında yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Aziziye ilçesi Başovacık Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Yasin Y. (32), sürüdeki bir boğanın saldırısına uğradı.

        Çevredekiler, boğayı alandan uzaklaştırdıktan sonra durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopterde görevli sağlık ekipleri, Yasin Y'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Vücudunun bazı yerlerinde kırıkları olan Yasin Y, ambulans helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezine getirildi.

        Yaralı, burada sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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