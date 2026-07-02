Erzurum'da boğa saldırısında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Erzurum'da hayvan otlatırken boğa saldırısında yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Erzurum'da hayvan otlatırken boğa saldırısında yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Aziziye ilçesi Başovacık Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Yasin Y. (32), sürüdeki bir boğanın saldırısına uğradı.
Çevredekiler, boğayı alandan uzaklaştırdıktan sonra durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopterde görevli sağlık ekipleri, Yasin Y'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Vücudunun bazı yerlerinde kırıkları olan Yasin Y, ambulans helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezine getirildi.
Yaralı, burada sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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