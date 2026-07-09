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        Erzurum'da bu yıl 1 teröristin teslim olması sağlandı

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, bu yıl 1 teröristin teslim olmasının sağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Erzurum'da bu yıl 1 teröristin teslim olması sağlandı

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, bu yıl 1 teröristin teslim olmasının sağlandığını bildirdi.

        Vali Baruş, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, 2025 ile 2026'nın ilk 6 ayındaki asayiş verilerini karşılaştırdı.

        Geçen yıl 7921 asayiş olayının meydana geldiğini, bu yıl sayının 8581'e yükseldiğini ifade eden Baruş, olay aydınlatma oranının yüzde 99,8 olduğunu belirtti.

        Baruş, terör olaylarının düştüğünü açıklayarak, "Etkisiz hale getirilen, teslim olan ve olması sağlanan 2025'te yokken, 2026'da 1 teröristin teslim olması sağlandı." dedi.

        Terör örgütünün kullandığı yerlerin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmaları anlatan Baruş, "2025'te 577, 2026'da 467 saha operasyonu yapıldı." ifadesini kullandı.

        Baruş, geçen yıla oranla bu yıl göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonların yaklaşık yüzde 50 arttığını söyleyerek, bu yıl 136 insan kaçakçısının tutuklandığını ve 513 düzensiz göçmenin de yakalandığını bildirdi.

        - Kongre binası güçlendirme projesi onay aşamasında

        Erzurum Kongre binasındaki restorasyon sürecine de değinen Baruş, şöyle devam etti:

        "Binada çatlamalar var, her geçen gün de arttığını gözlemliyoruz. Bunun sebebinin değişik nedenleri üzerinde duruluyor. Kesin olmamakla zemininden kaynaklanan problemler var. Yoğun trafikten kaynaklanan problemler var çünkü etrafındaki araç trafiğinin zamanla artması titreşimlerden dolayı binada bazı çatlamalara sebebiyet vermiş. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu hasarların tespit edilmesi neticesinde bunların nasıl giderilebileceği ve zeminin nasıl sağlamlaştırılacağına yönelik çalışması var, onay aşamasında."

        - Havalimanındaki çalışmalar devam ediyor

        Baruş, kentteki havaalanının apronlarındaki beton yüzeylerde soyulma, köşe kırıkları ve derz deformasyonları oluştuğunu bildirdi.

        Apronlardaki yenileme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Baruş, şunları kaydetti:

        "8 aprondaki zemin çalışmaları bu ayın sonunda bitecek, ağustos sonunda hizmete alınacak. Apronların yenilenmesi uçak trafiği açısından bir sorun teşkil etmiyor. Kalan apronların da 2027 Temmuz'da bitirilmesi planlanıyor. Uçak trafiğini kısıtlayan nokta aydınlatma hatlarının yenilenmesi, havaalanında 400 kilometre uzunluğunda primer hat var, yeraltı su seviyesi yüksek. Hatlar her dönemde neme maruz kalıyor. İklim koşullarından dolayı bu hatları taşıyan kısımlarda yıpranma meydana geliyor, izolasyon özellikleri kayboluyor. Bundan dolayı da CAT 3 Güvenli İndirme Sistemi tehlikeye düşüyor. Bu arada uçak sefer sayıları arttı. Haftada 60 olan sefer sayısı 64'e çıktı."

        Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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