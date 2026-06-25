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        Erzurum'da camilerin kubbeleri göç döneminde leyleklerin yuvasına dönüşüyor

        TALHA KOCA - Erzurum'un Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde bulunan camilerin kubbeleri, her yıl göç döneminde kente gelen leyleklerin yuvasına dönüşüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Erzurum'da camilerin kubbeleri göç döneminde leyleklerin yuvasına dönüşüyor

        TALHA KOCA - Erzurum'un Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde bulunan camilerin kubbeleri, her yıl göç döneminde kente gelen leyleklerin yuvasına dönüşüyor.

        Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde yer alan camilerin kubbeleri, göç dönemlerinde kente gelen leylekler tarafından yuva olarak tercih ediliyor.

        Özellikle kırsal mahallelerdeki camilerde leylek yuvaları yıllar içinde kalıcı hale geliyor, bazı kubbelerde ise birden fazla leylek ailesi aynı anda konaklıyor.

        Bahar aylarında kente gelen leylekler, yaz boyunca burada kalarak yavrularını büyütüyor ve havaların soğumasıyla birlikte yeniden göç yolculuğuna çıkıyor.

        İl Müftüsü Yaşar Çapçı, AA muhabirine Allah'ın yeryüzündeki evi olan camilerin çatılarında yaz mevsimi boyunca leylek ailelerini ağırladığını söyledi.

        Camilerin birlik ve beraberliğimiz sembolü olduğunu belirten Çapçı, "Erzurum sulak bir araziye sahip, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki camilerimizin kubbeleri baharın habercisi leyleklerin yuvaları haline geldi. Leyleklerin Allah'ın evi camilerin kubbelerinde yuva yapmaları bizleri ve vatandaşlarımızı sevindiriyor." dedi.

        - "Camilerin kubbelerini daha güvenli hissediyorlar"

        Leyleklerin, yöre halkına huzur verdiğini ifade eden Çapçı, şunları kaydetti:

        "Hayvanlar da Allah'ın yarattığı canlılardır, barınma, yaşama ve korunması temel haklarıdır. Erzurumlu halkımızdan leyleklerimizin camilerimizde kurdukları yuvalara sahip çıkmalarını onlara asla zarar vermemelerini, her türlü iyiliğin sevap ve sadaka olduğunu unutmadan hareket etmelerini istirham ediyorum. Kubbelerimiz leyleklerin yaptığı yuvalar ne kadar ağır olsa da onu taşıyacak kadar güçlü. Aziziye ve Yakutiye ilçelerimizdeki mahallelerimizdeki 20'den fazla caminin kubbesi leyleklerin yuvasını taşıyor. Leylekler, camilerin kubbelerini daha güvenli olacağını hissederek oralara yuva yapıyor ve yavrularını orada dünyaya getirip büyütüp oradan uçurmaları hakikaten Erzurum için çok büyük bir güzellik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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