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        Erzurum'da çevre bilincini artıran yarışmada ödüller sahiplerini buldu

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Geleneksel Sıfır Atık Yarışması" kapsamında sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Erzurum'da çevre bilincini artıran yarışmada ödüller sahiplerini buldu

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Geleneksel Sıfır Atık Yarışması" kapsamında sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi.


        Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'da düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya 56 okuldan 350 proje başvurusu yapıldı.

        Ön değerlendirme sonucunda 210 proje yarışmaya katılma hakkı kazanırken, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan çalışmalar sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Öğretmen ve öğrencilerin rehberliğinde tanıtılan projeler, programı ziyaret edenler tarafından ilgiyle incelendi.

        Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal, törende, etkinliğin 3'üncü kez düzenlenmesinin çevre bilincinin en somut göstergesi olduğunu söyledi.

        İklim değişikliğinin yalnızca bilim insanlarının duyarlılığıyla değil, yangın, sel ve bozulan ekolojik dengelerle gündelik yaşantı haline geldiğini belirten Kazdal, "Bu tablo karşısında bireysel sorumluluk, toplumsal duyarlılık ve kurumsal iradeler birlikte harekete geçmek zorundadır çünkü gezegenimiz bize miras değil gelecek nesillerden ödünç alınmış bir emanettir." dedi.

        Kazdal, Erzurum'un temiz havasına dikkati çekerek, "Bu topraklardan aldığımız ilhamla çevre bilincini toplumsal hale getirmek zorundayız. Çevremizin sahip olduğu bu doğal mirası korumak ancak yerel düzeyde geliştireceğimiz sürdürülebilir alışkanlıklarla mümkündür. Sürdürülebilir yaşam doğa ile uyum içinde yaşayabilmektir. Evlerimizde, okullarımızda ve iş yerlerimizde geri dönüşüme kazandırdığımız her materyal, Erzurum'un yarınlarına bırakacağımız en temiz mirastır." diye konuştu.

        Bu nedenle sıfır atığın sürdürülebilir bir geleceğin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Kazdal, "Ülkemiz bu alandaki kararlılığını ulusal politika düzeyine taşımış ve sıfır atık projesi geniş bir alanda hayata geçirilmiştir. Geri dönüşümle atıkların değerlendirilmesi çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün artırılması amacıyla düzenlenen bu yarışma etkinlik olmanın ötesinde zihniyet dönüşümünün öncüsüdür." ifadelerini kullandı.

        - "İnancımız israfı haram kılmıştır"

        Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen de yarışmaya birçok okul ve öğrencinin katıldığını söyledi.


        Belediye olarak sıfır atık konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Sekmen, "Çünkü öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki israfı haram sayan, hoş görmeyen bir anlayışımız, düşünce tarzımız var. Birçok ülkede insanlar karınlarını doyuramıyor. Arzu edilen suyu içemiyor, gıdaları tüketemiyor zor şartlarda yaşıyorlar. Böyle bir dünyada israf etmek bize yakışmaz. İnancımız israfı haram kılmıştır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından başarılı olan 36 öğrenci, elektrikli bisiklet, bilgisayar ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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