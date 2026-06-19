Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

        Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

        Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

        Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Pazaryolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinde "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait

        Benzer Haberler

        Yakutiye Medresesi'nde sanat dolu sergi
        Yakutiye Medresesi'nde sanat dolu sergi
        Atatürk Üniversitesi bowlingde Türkiye'nin zirvesine adını yazdırdı Ünilig...
        Atatürk Üniversitesi bowlingde Türkiye'nin zirvesine adını yazdırdı Ünilig...
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 5 ayda 1 milyar 289 milyon do...
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 5 ayda 1 milyar 289 milyon do...
        Mezuniyet projesinde soykırımı serum torbaları ve çocuk ayakkabılarıyla anl...
        Mezuniyet projesinde soykırımı serum torbaları ve çocuk ayakkabılarıyla anl...
        Erzurumlu şampiyon judocu, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
        Erzurumlu şampiyon judocu, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
        Aileleriyle birlikte kitap okudular
        Aileleriyle birlikte kitap okudular