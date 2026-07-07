Erzurum'da dereye düşen kişi yaşamını yitirdi

Erzurum'un İspir ilçesinde dereye düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kırsal Çatakkaya Mahallesi'nde Köksal D. (67) dengesini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereden çıkarılan Köksal D, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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