Erzurum'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Erzurum'un İspir ilçesinde, ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Adem Çelik (48) idaresindeki ATV, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki İyidere Mahallesi'nde yol kenarına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.