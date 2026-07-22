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        Erzurum'da etkili olan sağanak yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti

        Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Erzurum'da etkili olan sağanak yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti

        Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.


        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

        Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle Kars–Erzurum kara yolu başta olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu.


        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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