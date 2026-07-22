Erzurum'da etkili olan sağanak yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti
Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.
Giriş: 22.07.2026 - 18:57 Güncelleme:
Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle Kars–Erzurum kara yolu başta olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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