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        Erzurum'da fenalaşan şeker hastası için ambulans helikopter kara yoluna indi

        Erzurum'un Tekman ilçesinde fenalaşan 56 yaşındaki şeker hastası, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Erzurum'da fenalaşan şeker hastası için ambulans helikopter kara yoluna indi

        Erzurum'un Tekman ilçesinde fenalaşan 56 yaşındaki şeker hastası, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İlçede yaşayan Turan K, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, hastayı almak için kara yoluna indi.

        Turan K, buradan ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        AA ekibi tarafından bu anlar dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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