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        Erzurum'da geleceğin aşçıları waffle etkinliğiyle çocuklarla gönül köprüsü kuruyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un İspir ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, ders kapsamında öğrendikleri waffle tatlısını, ilçedeki ilkokul çocuklarıyla yapıp gönüllere dokunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Erzurum'da geleceğin aşçıları waffle etkinliğiyle çocuklarla gönül köprüsü kuruyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un İspir ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, ders kapsamında öğrendikleri waffle tatlısını, ilçedeki ilkokul çocuklarıyla yapıp gönüllere dokunuyor.

        İspir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, derslerde öğrendikleri waffle yapımını uygulamalı etkinliklerle ilkokul öğrencilerine aktarıyor.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde liseliler, ilkokulları ziyaret ederek çocuklarla birlikte waffle hazırlıyor ve öğrencilerle gönül köprüsü kuruyor.

        Etkinliklerde öğrenciler, tatlının hazırlanmasından pişirme sürecine ve süslemesine kadar tüm aşamalarını çocuklarla birlikte yapıyor. İlgiyle karşılanan uygulama sayesinde hem mesleki eğitim alan öğrenciler tecrübe kazanıyor hem de ilkokul öğrencileri keyifli bir etkinliğe katılıyor.

        - Mesleki eğitim sahaya taşınıyor

        Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, mesleki eğitimin sahaya taşınması ve öğrenciler arasında etkileşimin artırılması hedefleniyor.

        Lise müdürü Samet Kılıç, AA muhabirine, proje kapsamında lise öğrencileriyle ilkokul öğrencilerinin buluşturulduğunu anlattı.

        Genç öğrencilerinin, atölyelerde öğrendiğini ilkokullarda uyguladığını ifade eden Kılıç, "Küçüklerin, büyüklerinden görerek yarın, öbür gün bu mesleklere, bu alanlara daha fazla yöneleceklerine inanıyoruz. Onlara güzel bir örnek oluyorlar. Bölümümüz aşçılık bölümü olduğu için her yere her malzemeyi taşıyamıyoruz. Şu an için etkinliğimiz waffle etkinliği ama ilerleyen dönemde bunları çeşitlendireceğiz. Köy okullarımızda da bu etkinlikleri sürdüreceğiz." dedi.

        - "Bazı öğrencilerin hiç waffle görmediklerini, yemediklerini duyduk"

        Bölüm öğretmenlerinden Şeyma Doğan, lise öğrencilerinin, ilkokul öğrencilerine "tatlı bir anı" bıraktığını söyledi.

        Etkinliği çok önemsediklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Çünkü burada paylaşma ön planda. Mesleki öğrencilerimizin bu alanda kendilerini göstermeleri için de güzel bir alan oluşturmuş olduk. Farklı kademelerdeki öğrencilerimiz birbirleriyle etkileşim halinde oluyorlar. İşbirliği içerisinde burada çalışıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu hem toplumda kaynaşma hem etkileşim hem işbirliğini gösteriyor. Bazı öğrencilerimizin hiç hayatlarında waffle görmediklerini, yemediklerini duyduk. Bu da bizi etkiledi. Bu anlamda biz de waffle etkinliğini tercih ettik. Bu etkinliklere devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki eğitim sadece sınıflarda değil, gençlerimizin el emeğiyle birleşip sevgiyle paylaşılan her yerde eğitim vardır. Bu anlamda da mutluyuz, gururluyuz."

        Lise öğrencilerinden Semanur Bıyık da ilkokul öğrencilerinin etkinlikte mutlu olduğunu ve bunun da kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

        İspir İlkokulu öğrencilerinden Fatmanur Seyrek ise ilk defa waffle yediğini ve çok beğendini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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