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        Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Farabi Bulvarı kavşağında R.T. idaresindeki 25 AEJ 682 plakalı otomobil ile M.E.K'nin kullandığı 25 ACS 457 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.G, Z.G.K. ve E.G. kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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