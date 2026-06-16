Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Farabi Bulvarı kavşağında R.T. idaresindeki 25 AEJ 682 plakalı otomobil ile M.E.K'nin kullandığı 25 ACS 457 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.G, Z.G.K. ve E.G. kentteki hastanelere kaldırıldı.

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