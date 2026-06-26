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        Erzurum'da ilkokuldan mezun olan öğrenciler, öğretmenleri adına fidan dikti

        Erzurum'da ilkokuldan mezun olan öğrenciler, karne töreninin ardından okul bahçesine öğretmenlerinin adına fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Erzurum'da ilkokuldan mezun olan öğrenciler, öğretmenleri adına fidan dikti

        Erzurum'da ilkokuldan mezun olan öğrenciler, karne töreninin ardından okul bahçesine öğretmenlerinin adına fidan dikti.


        Sabancı İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, kendilerine 4 yıl emek veren öğretmenleri Serkan Acar'a "mezuniyet sürprizi" yapmak için ailelerinin de desteğiyle fidan temin etti.


        Öğrenciler, karne töreninin ardından öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu. Bazı öğrenciler de evlerinin bahçelerine fidan dikerek, bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

        Öğrencilerinin sürprizi karşısında duygulanan Acar, büyük mutluluk yaşadı.


        Acar, kendisi için en değerli hediyenin öğrencilerinin sevgisi olduğunu belirterek, bu kalıcı hatıra için öğrencilerine ve ailelerine teşekkür etti.


        Okulun Müdür Yardımcısı Mevlüt Temur da bu tür etkinliklerin çocuklarda vefa, aidiyet ve çevre bilincini güçlendirdiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin mezun olurken öğretmenlerine fidan armağan etmesi bizim için çok kıymetli. Yıllar sonra büyüyen her fidan, bu sınıfın dostluğunu ve öğretmenlerine duyduğu sevgiyi yaşatacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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