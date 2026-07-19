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        Erzurum'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 8 katlı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Erzurum'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 8 katlı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımı süren 8 katlı inşaatın 6. katındaki işçi Habip O. (52), dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Habip O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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