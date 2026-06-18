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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da inşası devam eden 2.OSB'nin bölgenin önemli üretim merkezlerinden olması hedefleniyor

        Erzurum'da inşası devam eden 2.OSB'nin bölgenin önemli üretim merkezlerinden olması hedefleniyor

        Erzurum'un üretim gücünü artıracak ve sanayi altyapısını daha da güçlendirecek yatırımlar, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Erzurum'da inşası devam eden 2.OSB'nin bölgenin önemli üretim merkezlerinden olması hedefleniyor

        Erzurum'un üretim gücünü artıracak ve sanayi altyapısını daha da güçlendirecek yatırımlar, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, toplantıda kesin tahsis süreçleri, sınır genişletme çalışmaları, imar planı değişiklikleri, itfaiye binası yapımı, telekomünikasyon altyapısı, haziran ayı sanayi parseli bağımsız denetim gibi başlıklar değerlendirildi.

        Toplantıda sunulan bilgiler doğrultusunda, genişleme alanlarıyla birlikte yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması planlanan Erzurum 2. OSB'nin, Erzurum’un sanayi, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini önemli ölçüde artıracak stratejik bir yatırım alanı olacağı ifade edildi.

        Bölgenin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum’un Doğu Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflendiği bildirildi.

        Vali Baruş, ayrıca 2. OSB'deki bazı firma yetkilileriyle de bir araya gelerek, yatırımları inceledi.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ve OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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