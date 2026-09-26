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        Erzurum'da kalp ve damar cerrahları ile kardiyologlar mesleki deneyimlerini paylaştı

        Erzurum'da, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) ile Türk Kardiyoloji Derneğince kalp ve damar cerrahları ile kardiyologların bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştığı bölgesel toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Erzurum'da kalp ve damar cerrahları ile kardiyologlar mesleki deneyimlerini paylaştı

        Erzurum'da, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) ile Türk Kardiyoloji Derneğince kalp ve damar cerrahları ile kardiyologların bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştığı bölgesel toplantı gerçekleştirildi.

        Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel Erzurum Buluşmaları Toplantısı"na, Erzurum ve çevre illerden alanında uzman kalp ve damar cerrahları ile kardiyologlar, akademisyenler, hekimler ve öğrenciler katıldı.

        Toplantının açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın, kalp damar cerrahisi ile kardiyoloji camiasını bir araya getiren toplantının açılışını yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

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        Toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan derneklere, bilimsel kurula, konuşmacılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Kayğın, şöyle konuştu:

        "Bugün yalnızca bilimsel bilgileri paylaşmak için değil aynı zamanda kalp ve damar cerrahisi ile kardiyoloji arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla bir aradayız. Kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Girişimsel kardiyoloji, açık ve minimal invaziv cerrahi teknikler, görüntüleme yöntemleri, yapay zeka destekli tedavi yaklaşımları bizlere her geçen gün yeni olanaklar sunuyor. Ancak teknoloji ve bilim ne kadar gelişirse gelişsin hastaların en doğru tedaviye ulaşması için multidisipliner yaklaşım ve ekip çalışması her zaman temel önemini koruyacaktır."

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        - Kalp hastalıklarının tedavisinde cerrah ve kardiyologlar "ortak akıl"da buluştu

        Kayğın, toplantıda özellikle günlük pratikte karşılaşılan tartışma konularını birlikte değerlendirmenin önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak, "Bu toplantıyı sadece bir bilimsel program olarak değil ortak akıl ve ortak deneyim fırsatı olarak görüyoruz. Yapılacak sunumlar, karşılıklı fikir alışverişleri hepimiz için değerli olacaktır." dedi.

        TKDCD Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın da kalp damar cerrahları ve kardiyologların uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmesinin çok güzel ve değerli olduğunu aktardı.

        Bu toplantıları yılda 5-6 kez yapmayı istediklerini ifade eden Sargın, "Biz kendimize ne kadar iyi kalp kapağı taktığımızı, ne kadar iyi baypas yaptığımızı, ne kadar güzel stent koyduğumuzu anlatıyoruz. Halbuki gerçekten birbirimizle konuşmamız gereken şeyler var. Çünkü hastanenin kapısından giren bir kalp hastası en sağlıklı sonucu alacağı tedaviyi arıyor, onun gözünde bunu kalp damar cerrahı ya da kardiyoloğun yapmasının hiçbir önemi yok. Dolayısıyla hepimizin görevi, hastaya ne yapılması gerekiyorsa ona beraber karar vermektir ve ortak akıl her zaman tek akıldan üstündür." ifadelerini kullandı.

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        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ da toplantının verimli olmasını ve başarılı geçmesini temenni ederek, dernek başkanlarından bu toplantıların daha yoğun katılımla yapılmasını istedi.

        Doç. Dr. Oktay Gülcü de yurt dışında olduğu için toplantıya katılamayan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan ve ekibinin katılımcılara selamlarını iletti.

        Toplantıda, oturum başkanları eşliğinde "Kapak Hastalıkları, Koroner Kalp Hastalıkları, Aritmi ve Venöz Hastalıklar-Abdominal Anevrizma" gibi konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

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