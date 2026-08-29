Erzurum'da kronik yaralara uygulanan multidisipliner tedaviyle uzuv kaybının önüne geçiliyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum ve çevre illerde kronik ve diyabete bağlı iyileşmeyen yaraları bulunan hastalar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde multidisipliner yaklaşımla yapılan tedavilerle uzuvlarını kaybetme riskinden kurtuluyor.

Son teknolojiyle donatılan yaklaşık 1500 yatak kapasiteli hastane, akademik ve tecrübeli personel kadrosuyla Doğu Anadolu Bölgesi ile komşu ülkelerin vatandaşlarına sağlık hizmeti sunuyor.

Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde bulunan Yara Bakım Ünitesi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde bir süre önce hizmete açıldı.

Burada ortopedi kliniğinden Doç. Dr. Cenk Turgut ve Çağatay Engin'in koordinasyonunda dahiliye, endokrinoloji, enfeksiyon ve kalp ve damar cerrahisi gibi birimlerle ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, diyabet ve kronik yaralara multidisipliner yaklaşımla müdahale ediliyor.

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Günlük 35 hastanın yaralarının sarılıp tedavi edildiği birimde, hastalar uzuvlarını kaybetme riskinden kurtuluyor.

- "Kronik yaraların bakımının profesyoneller tarafından yapılması çok önemli"

Başhekim Prof. Dr. Atilla Eroğlu, AA muhabirine, hastanenin bölge illerindeki yaklaşık 7 milyon nüfusa hizmet veren bir merkez statüsünde olduğunu belirterek, kronik yara bakımı konusunda bölgede bir merkezin bulunmadığını söyledi.

Göreve geldikten sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun teşvikleriyle hastanede yara bakım ünitesi açtıklarını, burada doktorların ciddi gayret ve fedakarlıklarıyla bir ünite oluşturulduğunu anlatan Eroğlu, "Kronik yaralar çok uzun süre mücadele edilen, hastaların yaşam kalitesini etkileyen ve daha sonra kronik komplikasyonlara sebep olan yaralardır. Kronik yaraların bakımının profesyoneller tarafından yapılması çok önemli." dedi.

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Eroğlu, doğru tedavi yapılmadığında yaraların ölüm ve uzuv kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini aktardı.

- "Yara bakımını profesyonel kişiler yapıyor"

Yara bakımının sadece pansuman yaptırmak olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Yara bakımı, yaraya sebep olan etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Onun için şimdi hastanemizde tüm bölgeye hizmet eden bir ünite var ve yara bakımını uzman, profesyonel kişiler doğru tedavilerle yapıyor." diye konuştu.

Ünitede görevli Doç. Dr. Cenk Turgut da bu hasta grubunun pansuman yaptırabilecek yerleri bulmakta zorlandığını ve multidisipliner bir yaklaşımdan uzak kaldığını ifade etti.

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Yara bakımının klinikler arası yaklaşım gerektirdiğini söyleyen Turgut, "Biz debridmanı yaparken aynı zamanda endokrinoloji ve dahiliyede hastanın kanlarını değerlendiriyoruz, kan şekeri ve tiroidi kontrol altına alıp tedavi uyguluyoruz. Bir hastanın kan şekeri kontrol altına alınmadan ya da o hastanın damarsal problemi varsa bu yaranın iyileşme şansı çok olmuyor." dedi.

Turgut, hastane başhekimliğinin desteğiyle açılan birime yoğun talep olduğunu ve hizmetlerin ücretsiz sunulduğunu dile getirdi.

Yara bakımının ciddi emek istediğini belirten Turgut, şöyle devam etti:

"Bu yaralara eğer multidisipliner bakılmazsa çoğu amputasyonla yani uzuv kaybıyla sonuçlanıyor. Bu hastalar uzun süre ilaç aldıklarında böbreklerine de yük oluyor. Hasta sigara içmeye devam ederse, damarsal problemleri varsa, bunlar çözülmeden yara iyileşmez. Bu zamana kadar gereksiz amputasyona gidecek vakaların hepsini kurtardık."

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- Uzuvları kesilmekten kurtarılan hastalar hizmetlerden memnun

Iğdır'dan gelen 70 yaşındaki Yaycı köyü muhtarı Fahrettin Yıldız da 20 gün önce bahçe sularken düşme sonucu ayak parmağının yaralandığını anlattı.

Ayağında çıkan yarayı önemsemediğini, enfeksiyon gelişince Erzurum'a sevk edildiğini ifade eden Yıldız, "Her gün pansumanım yapıldı, ayak parmağımı kesilmekten kurtardılar. Bu hizmetlerden memnuniyetimizi CİMER'e bile yazdım. Allah devletimize zeval vermesin. 40 yıl İsviçre'de yaşadım, böyle hizmet görmedim. Burada devletin gücünü gördüm. Bahri Bey'e, doktor ve personele teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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Hastalardan 66 yaşındaki Selami Bayraktar da duvara çarpma sonucu dizinde çıkan yaranın büyüdüğünü anlatarak, "Sağ olsunlar çok yardımcı oldular, 1 ay boyunca sabah akşam pansuman yapıldı. Şimdi çok mutluyum, dizimi kurtardılar. Hem tedavilerle hem de psikolojik olarak güler yüzlü personel ve doktorlar bize destek verdi. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Yara bakım hemşiresi Bahri Koçak da birimde 158'e yakın yara bakım ürünüyle hizmet verdiklerini bildirdi.