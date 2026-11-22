Erzurum'da kuyumcu dükkanını soyan ve iş yeri sahibi 2 kardeşi silahla yaraladıktan sonra kaçarken esnafın müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edilen maskeli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kent merkezinde Taşmağazaları Caddesi'nde dün bir kuyumcuya girip silah tehdidiyle tezgahtaki altınları poşete koyduran ve iş yeri sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu'yu silahla yaralayıp kaçarken çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polise teslim edilen Recep Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Erzurum Adalet Sarayı'na getirildi.

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Adliyeye sevk edildiği esnada bir gazetecinin "Kuyumcuyu neden soydun" sorusuna Recep Ö, "Adalet için bayrağa yakışanı yaptım." cevabını verdi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, maskeli soyguncunun silahla kuyumcuya girmesi ve elindeki poşete vitrindeki altınları doldurtması, iş yeri sahiplerinin dükkana gelmesi, hırsızın kaçarken 2 kardeşle karşılaşması ve silah çekmesi ile vatandaşların toplanması yer alıyor.

Farklı bir açıdaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise şüpheli Recep Ö'nün scooterini park edip kuyumcuya doğru ilerlemesi ve olayı fark eden diğer esnafların yardıma koşması yer alıyor.

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Kayıtlarda şüphelinin elinde silahla scooterine geri gelmesi, ateş etmesi ve çevredekilerce etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.