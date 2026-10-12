Erzurum'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Erzurum'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 12.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
Erzurum'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde A.A. idaresindeki 25 AFG 073 plakalı minibüs, Ö.D. yönetimindeki 25 LU 496 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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