Erzurum'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesince ilköğretim çağındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Olimpiyat Parkı'nda özel olarak kurulan trafik eğitim pistinde, araç ve yaya güvenliği hakkında bilgilendirilen öğrenciler, ulaşım ve trafik ışıkları hakkında da özel bir kursa tabi tutuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de eğitimin güvenli bir ulaşım amacıyla oluşturulan Trafik Projesi kapsamında verildiğini söyledi.



Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen projede çocuklara trafik bilincini aşıladıklarını belirten Sekmen, "Proje kapsamında eğitime tabi tutulan çocuklarımıza sahada uygulamalı pratik bilgiler de veriliyor. Teorik eğitimin pratiğe dönüştüğü proje kapsamında on binlerce evladımıza trafik eğitimi de verdik." dedi.



