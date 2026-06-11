Erzurum'da öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ve Korosu sahne aldı

Erzurum'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşturulan "Maarif Orkestrası ve Korosu" konser verdi. Milli kültürü ve müzik mirasını yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma amacıyla, müzik alanında yetenekli öğretmenlerden oluşturulan sanat topluluğu, eğitim öğretim yılı boyunca süren hazırlıkların ardından sanatseverlerle buluştu. Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde 41 öğretmen sahne aldı. Öğretmenlerin seslendirdiği türküler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

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