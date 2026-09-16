Erzurum'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Çiftçioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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