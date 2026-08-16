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        Erzurum'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Erzurum'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        C.D. idaresindeki 25 BA 480 plakalı hafriyat kamyon, Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi Mahallesi mevkisinde, E.A'nın kullandığı 25 AES 586 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Sevda (42) ve Serranur Aydın, müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hafriyat kamyonu sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza sonra olay yeri inceleme ekipleri araçların üzerinde çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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