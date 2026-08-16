Erzurum'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Erzurum'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 25 BA 480 plakalı hafriyat kamyon, Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi Mahallesi mevkisinde, E.A'nın kullandığı 25 AES 586 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Sevda (42) ve Serranur Aydın, müdehaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafriyat kamyonu sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza sonra olay yeri inceleme ekipleri araçların üzerinde çalışma yaptı.
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