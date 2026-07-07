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        Erzurum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 00:15 Güncelleme:
        Erzurum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi.

        Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde polis, şüphe üzerine M.E.E. (17) idaresindeki 25 EU 713 plakalı otomobili durdurmak istedi.


        İkaza uymayarak otomobille kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Emin Sokak'ta yakalandı.

        Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve ilgili maddelerden 83 bin lira ceza kesildi.

        Araç olay yerine çağrılan sürücü yakınına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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