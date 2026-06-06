Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 134. haftada sürdürdü

        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 134. haftada sürdürdü

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 134. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 18:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 134. haftada sürdürdü

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 134. haftada da sürdürdü.

        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Bünyamin Yeşilyurt, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Yeşilyurt, binlerce insanın İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "İşgal rejimi bebeklerin emziklerini kana buluyor, annelerin kucağında cansız evlatlar bırakıyor. Hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri yerle bir ediyor." dedi.

        Saldırıları kınayan Yeşilyurt, şunları kaydetti:

        "Gazze'de ölen her çocukla insanlık onuru da ölüyor. Yıkılan her bina ile uluslararası hukuk denilen o sahte maske bir kez daha düşüyor. Bizler yaşatmak için yemin ettik, meslektaşlarımızın ameliyathane yerine cep telefonu ışığında anestezi imkanı olmadan çocukları ameliyat etme zorunda kaldığı bir dünyada rahat yataklarımızda uyumayı reddediyoruz."

        Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta

        Benzer Haberler

        Erzurum'da trafik kazası: 3 ölü; 4 yaralı
        Erzurum'da trafik kazası: 3 ölü; 4 yaralı
        Vali Baruş, Horasan'da
        Vali Baruş, Horasan'da
        MHP Erzurum'da ilçe kongre takvimi açıklandı
        MHP Erzurum'da ilçe kongre takvimi açıklandı
        Erzurum'daki Narman Peri Bacaları ziyaretçilerini ağırlıyor
        Erzurum'daki Narman Peri Bacaları ziyaretçilerini ağırlıyor
        Oltu'da üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
        Oltu'da üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
        Erzurum Palandöken'de babaların kayak yarışı
        Erzurum Palandöken'de babaların kayak yarışı