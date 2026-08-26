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        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Lütfü G'nin kullandığı 25 RA 801 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Çat kara yolunun Tepeköy Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışıp yaralanan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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