Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 26.08.2026 - 10:15 Güncelleme:
Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Lütfü G'nin kullandığı 25 RA 801 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Çat kara yolunun Tepeköy Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışıp yaralanan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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