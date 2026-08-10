Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
–Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 10.08.2026 - 19:40 Güncelleme:
–Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rüstem Yalçınkaya (82) idaresindeki 25 EA 091 plakalı otomobil, Oltu-Tortum kara yolunun Çamlıbel Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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