Erzurum'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
Erzurum'da yerleşim yerine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.
Giriş: 05.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
Erzurum'da yerleşim yerine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü kentte, olumsuz hava koşulları yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yerleşim yerine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.
Bir süre binaların önünde dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
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