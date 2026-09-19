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        Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde M.E.B. ile H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.B, silahla ateş ederek H.T'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı H.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüpheli M.E.B'yi olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.

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