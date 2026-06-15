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        Erzurum'da soğuk mevsimin uzaması göçmen kuşların konaklama sürelerini etkiledi

        TALHA KOCA - Erzurum'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve bitki örtüsündeki değişimin, Afrika-Kafkasya hattında göç eden kuşların kentteki konaklama süresini belirgin şekilde uzattığı gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Erzurum'da soğuk mevsimin uzaması göçmen kuşların konaklama sürelerini etkiledi

        TALHA KOCA - Erzurum'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve bitki örtüsündeki değişimin, Afrika-Kafkasya hattında göç eden kuşların kentteki konaklama süresini belirgin şekilde uzattığı gözlemlendi.

        Afrika-Kafkasya hattında göç eden 312 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Erzurum Ovası, her yıl göç dönemlerinde kuşların önemli bir konaklama alanı olarak öne çıkıyor.


        Normal şartlarda 10-12 gün bölgede kalan göçmen kuşların, son yıllarda hava sıcaklıklarının düşmesi ve bitki örtüsündeki değişim nedeniyle bölgede daha uzun süre kaldığı gözlemlendi.

        Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi, AA muhabirine, bölgede her türlü iklimin görüldüğünü söyledi.

        Afrika'dan Kafkasya'ya geçen kuş grubunun serin havayı takip ettiğine vurgu yapan Sevindi, "Soğuk mevsimin uzamasının yanı sıra iklim ve bitki örüntüsündeki değişikliklere bağlı olarak kuşların Erzurum'da kalma süresinde artışlar üzerine gözlemlerimiz var." dedi.

        - "Sulak alanlarımız buharlaşmayla su kaybı yaşamıyor"

        Kuşların Kafkasya'ya serin olduğu için gittiğini ifade eden Sevindi, şunları kaydetti:

        "Erzurum'daki sıcaklık şartları gece 8 dereceye kadar düşüyor ve 20 dereceyi de çok aşmıyor. Toprak suya doygun vaziyette, sulak alanlarımız buharlaşmayla su kaybı yaşamıyor. Kuşlar açısından gördüğümüz, türümüz artmıyor, birey sayımız artıyor. Buradaki konaklama süresi ve yavrulama eğilimi arttı. Göçmen kuşların 10-12 gün periyodu vardı, artık ova serin olduğu için gelen kuşlar daha kuzeye gitme ihtiyacı duymuyor, daha uzun süre kalıyor. Alanlarımıza koruma getirmemiz ve daha dikkatli bakılması lazım."

        Sevindi, Kafkasya göçerlerinin, serinlemeye bağlı olarak ilin içinde kaldığını tespit ettiklerini anlatarak, "Yavrulama eğilimi olmayanlar, birkaç gün durup giden kuşların da burada yavruladığını görüyoruz." diye konuştu.

        Daha önce kente hiç inmeyen kuşların da artık bölgede konakladığını söyleyen Sevindi, "Horasan civarında bazı kuşların (Çamurcun, Kaçıkgaga, Kılkuyruk, Yeşilbaş, Uzunbacak, Kıkuşu, Mahmuzlu Kızkuşu) bu artan nehir kenarlarındaki sazlık ve yeşil alanlarda ürediklerini gördük. Bunlar çok normal durumlar değil, yaklaşık 15 yıldır ilk kez görüyoruz. Haziranın 15'inde de 2 bin 300 ile 2 bin 700 rakımlarda kar görmemiz çok alışılmış durum değil ama daha önce bu tür durumlar da görülmüş." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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