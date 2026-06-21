Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen PalanExtreme başladı

        Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen PalanExtreme başladı

        Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen PalanExtreme başladı

        Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme başladı.

        İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Çat ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası PalanExtreme 2026 organizasyonuna 6 ülkeden 160 sporcu katıldı.

        Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, PalanExtreme 2026'nın startını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2025 yılında İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valiliği döneminde başlattığı ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen bu organizasyonun ikincisini bu yıl güney ilçelerimiz olan Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerimizin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin de ekranlarda temaşa edilebileceği bir ortamda gerçekleştiriyoruz. 21 Haziran tarihinden başlayarak 7 gün boyunca büyük bir rekabetin yaşanacağı, Erzurum'un harika doğal manzaraları eşliğinde kano yarışları, dağ koşusu, kaya tırmanışı, sal yarışları ve çok sayıda zorlu görevin yerine getirileceği organizasyonda sporcularımızın yarışmaları sırasında aynı zamanda 5 ilçemizin doğal yaşamından kesitlere de şahit olacağız. PalanExtreme, yalnızca bir spor organizasyonu değildir. Erzurum'un sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile müstesna misafirperverliğini dünyaya tanıtan önemli bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.


        Bu yıl "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla gerçekleştirilen PalanExtreme'in birlik ve beraberliğin, güçlü Türkiye idealinin ve kardeşlik ikliminin de önemli bir sembolü olacağını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:


        "Bu büyük organizasyon boyunca sporcularımız bir taraftan zorlu parkurlarda mücadele ederken aynı zamanda Erzurum'un eşsiz coğrafyasını keşfetme fırsatı bulacaktır. PalanExtreme organizasyonunun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada sadece yarışmak için değil, yeni dostluklar kurmak, unutulmaz hatıralar biriktirmek ve sporun birleştirici gücünü yaşatmak için bulunuyorsunuz. PalanExtreme 2026'nın ülkemize, şehrimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor; tüm yarışmacılarımıza başarılar temenni ediyorum."


        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise etkinliğin ilçe ve bölge için büyük önem taşıdığını aktararak, "Bu etkinliği çok önemsiyoruz. İlçelerimizin keşfedilmemiş, gizli kalmış potansiyellerini ortaya çıkarıyor, gençlerimizi ve çocuklarımızı ekstrem sporlarla tanıştırıyoruz. En önemlisi de bu vesileyle ilçelerimizin tanınırlığını artırıyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu yıl ikincisini yapıyoruz. Sürdürülebilir olması da bizim için çok önemli. Bu organizasyonla ilgili 17 ilçemize yayılacak bir planlama yapılırsa daha da iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da Çat ilçesinde uluslararası bir organizasyona imza atıldığın belirterek, "Yurt dışından ve yurt içerisinden birçok sporcumuzla Erzurum'un güney ilçelerinde, farklı alanlarda ve kırsal bölgelerde büyük bir yarış düzenliyoruz. Sadece Erzurum'da değil, tüm Türkiye'de ve yabancı ülkelerde bu organizasyon takip ediliyor. İnşallah güzel bir organizasyonla Erzurum'un ismini turizm yönünden, macera ve doğaseverler açısından ekstrem sporlarla en iyi yere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.


        Programda AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkan Yardımcısı Burak Kadir Yıldırım da konuşma yaptı.


        Konuşmaların ardından organizasyonun ilk etabında sporcular, 2 kilometrelik koşu parkurunda mücadele etti. Yarışmacılar, daha sonra Çat Barajı'nda düzenlenen kano yarışında derece elde edebilmek için kürek çekti.

        Organizasyon, 27 Haziran'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        PalanExtreme start aldı
        PalanExtreme start aldı
        Ağabeyinin, boğazına kaçan dilini çıkardığı Şeyma, 19 günlük yaşam savaşını...
        Ağabeyinin, boğazına kaçan dilini çıkardığı Şeyma, 19 günlük yaşam savaşını...
        Erzurum'da kapılar kapanırken nefesler tutuldu: YKS'de son dakika koşusu ka...
        Erzurum'da kapılar kapanırken nefesler tutuldu: YKS'de son dakika koşusu ka...
        Erzurum Kent Konseyi'nden 'Kıbrıs ve Kore Gazileri Savaş Müzesi'ne anlamlı...
        Erzurum Kent Konseyi'nden 'Kıbrıs ve Kore Gazileri Savaş Müzesi'ne anlamlı...
        ASKON Başkanı Turan'dan babalar günü mesajı
        ASKON Başkanı Turan'dan babalar günü mesajı
        Fedakar babanın buz pistindeki emeğiyle iki milli sporcu yetişti
        Fedakar babanın buz pistindeki emeğiyle iki milli sporcu yetişti