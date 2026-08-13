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        Erzurum'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Erzurum'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yusuf B. idaresindeki 40 ACS 550 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Pasinler kara yolundaki bir su fabrikasının karşısında park halindeki tıra çarptı.

        Çarpmanın ardından hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Yusuf B. ile araçtaki Mehmet Emin B, Şeyma Nur B. ve Ömer Asaf B. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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