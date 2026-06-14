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        Erzurum'da "Tortum Şelalesi Festivali" kapsamında konser düzenlendi

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde, "Tortum Şelalesi Festivali" kapsamında konser gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 00:27 Güncelleme:
        Erzurum'da "Tortum Şelalesi Festivali" kapsamında konser düzenlendi

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde, "Tortum Şelalesi Festivali" kapsamında konser gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kaymakamlığı ile Musiki Eğitim Vakfının işbirliğiyle ilçedeki güreş sahasında düzenlenen konserde, sanatçı Merve Özbey, Maltepe Musiki Eğitim Vakfı Başkanı ve Erzurumlu sanatçı Fikret Erkaya ile solistler Ahmet Yağmur Kucur ve Derya Bildir, sahne aldı.


        Sanatçılar, başta İbrahim Erkal'ın eserleri olmak üzere çeşitli türkü ve şarkıları seslendirdi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, renkli görüntülere sahne oldu.

        Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, yaptığı konuşmada, "Tüm sanatçılara teşekkür ediyorum, çok güzel bir akşamdı." dedi.

        Sanatçı Fikret Erkaya ise AA muhabirine, düzenlenen konser nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Bu sevgi dolu ilçemizde buluştuğumuz için çok heyecanlıyım. Her sene bu festivali yenilemek istiyoruz. 16 kişilik bir musiki heyetiyle geldik." ifadelerini kullandı.

        Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ise konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sahne alan sanatçılara teşekkür etti.



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