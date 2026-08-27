Erzurum'da traktörden atlayan kişi römorkun altında kalarak hayatını kaybetti

Aliçeyrek Mahallesi yakınlarında ise Erkan Yıldız'ın kullandığı ve 2 römorkun bağlı olduğu traktör devrildi, sürücü yaralandı.

Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Börekçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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