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        Erzurum'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının tanıtımı için öğrencilerle etkinlik yapıldı

        Erzurum'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının tanıtımına katkı sunmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Erzurum'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının tanıtımı için öğrencilerle etkinlik yapıldı

        Erzurum'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının tanıtımına katkı sunmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        TSK Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliği koordinasyonunda Erzurum Kalor Tepe alanında düzenlenen programa, Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofis üyeleri ile Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencilerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.

        Öğrencilerle birlikte yapılan kahvaltının ardından, TSKGV Bölge Temsilcisi emekli Albay Ahmet Avcı tarafından vakfın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        TSKGV Bölge Temsilcisi emekli Albay Ahmet Avcı, AA muhabirine, bugün Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofisi öğrencileriyle etkinlik kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

        Etkinliğin amacının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını halka tanıtmak olduğunu ifade eden Avcı, "Gençlerle birlikte önce sabah kahvaltısında birlikte olduk. Gençlere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile vakfın ortağı olduğu savunma sanayi şirketlerini tanıtma fırsatı bulduk. Gençlerle birlikte Kalor Tepe'de piknik alanında ve doğa yürüyüşüyle etkinliğimizi tamamladık." dedi.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofis Sorumlusu Mehmet Emin Daş ise Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofisten 60 gençle birlikte etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Özellikle ülkemizde gelişen silah teknolojisini, savunma sanayisi teknolojisi hakkında bilgi verildi. Ben çok doyurucu, özellikle bilgilendirici anlamda çok iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Umarım gençlerimize de bir faydası olmuştur." şeklinde konuştu.

        Öğrencilerden Begüm Atlı da Salih amcanın kendilerine kahvaltı organizasyonu yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu etkinliği için çok teşekkür ederiz. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN gibi firmalar hakkında bilgiler verdiler. Çok güzeldi. Bizim için de çok faydalı oldu gerçekten. Ben de bu firmalarla ilgilendiğim için ekstra ilgimi çekti ve onun hakkında da detaylı bilgi edindim."

        Etkinliğe, Erzurum Yakutiye Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Akif Arısoy, Prof. Dr. Mutlu Kundakçı ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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