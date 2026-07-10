Erzurum'da üreticilere 288 sıvat ve 120 süt sağım makinesi desteği

Erzurum'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üreticilere 288 sıvat ile 120 süt sağım makinesi dağıtıldı.



Tarım ve Orman Erzurum İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan "Meralarımızda Hayvanlar Suyla Buluşuyor" projesi kapsamında 288 sıvat temin edildi.



Hayvancılıkta modernizasyonu desteklemek amacıyla hazırlanan "Erzurum İl Geneli Yüzde 65 Hibeli Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi" ile de 120 süt sağım makinesi üreticilerin kullanımına sunuldu.



Bakanlık ve valilik destekleriyle hayata geçirilen projeler kapsamında alınan ekipmanlar, Tarım ve Orman Erzurum İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.



Dağıtılan sıvatların meralarda hayvanların su ihtiyacının karşılanmasına, süt sağım makinelerinin ise üreticilerin işlerini kolaylaştırarak daha verimli üretim yapılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.



Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkiye'nin mera varlığı bakımından birinci ili olduğunu söyledi.



Kentin hayvan varlığı bakımından da önde gelen illerden biri olduğunu ifade eden Baruş, "İlimizin ekonomisinde tarım ve hayvancılığın payı çok büyük. Özellikle kırsal nüfusumuzun refahının artırılması, üreticilerimizin köylerinde kalarak üretime devam etmeleri ve kendi hayatlarını orada rahat bir şekilde sürdürebilmeleri, tarım ve hayvancılığımızın gelişmesine bağlıdır. Bu noktada başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirilen bu projeler büyük önem taşıyor." dedi.



Devlet kurumlarının tarım ve hayvancılık desteklerinden bahseden Baruş, şunları kaydetti:



"Bu destekleri verirken üretim koşullarımızın modernize edilmesini, hayvan refahının artırılmasını, ayrıca hayvancılıkla ve tarımla uğraşan kardeşlerimizin üretimlerini daha iyi bir ortamda yapmalarını göz önünde bulunduruyoruz. Sütün, sağlıklı koşullarda süt ürünlerini işleyecek işletmelere ulaştırılması da büyük önem taşıyor. Bu yönde de çalışmalarımız var. İlimizde üretilen sütün çok önemli bir kısmı maalesef soğutulmuş ortamda değil, geleneksel usullerle işletmelere ulaştırılıyor. Bu noktada, sütün soğutularak işletmelere ulaştırılması konusunda çalışmalarımız var. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin de çok önemli destekleri bulunuyor. Pasinler ilçemizde önemli bir toplama merkezi kuruluyor. Aynı zamanda bir laboratuvar kuruluyor. O laboratuvar sayesinde analizler yapılarak, sütlerimizin sağlıklı bir şekilde süt ürünleri üreticilerine ulaştırılmasını temin etmeye çalışıyoruz."



İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de kentin lokomotif sektörü olan hayvancılığı öncelediklerini belirterek, "800 bin büyükbaş ve 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip şehrimizde şimdiye kadar yaklaşık 9 bin sıvat dağıtmıştık. Bunun yanında Büyükşehir Belediyemiz de bize her zaman destek oldu. Bugün de inşallah 288 sıvatı geniş meralarımızda hayvanlarımızla buluşturacağız. Bunun yanında, hayvansal üretimde modernizasyonu ve makineleşmeyi de önceliyoruz. Bu kapsamda 120 adet süt sağım makinesini de yetiştiricilerimizle buluşturacağız. Yetiştiricilerimize ve sektörümüze hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.



AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da şehrin tarım ile hayvancılık potansiyelinden ve hükümetin yatırımlarından bahsederek, desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

