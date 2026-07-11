Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da vatandaşların bulduğu orman baykuşu muayenesinin ardından doğaya salındı

        Erzurum'da vatandaşların bulduğu orman baykuşu muayenesinin ardından doğaya salındı

        Erzurum'da vatandaşlar tarafından bulunan ve yaralı olduğu sanılan kulaklı orman baykuşu, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Erzurum'da vatandaşların bulduğu orman baykuşu muayenesinin ardından doğaya salındı

        Erzurum'da vatandaşlar tarafından bulunan ve yaralı olduğu sanılan kulaklı orman baykuşu, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

        Kentte bir alanda vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        DKMP Yaban Hayvanları İlk Yardım ve Tedavi Birimi'nde uzman veteriner hekim Dr. Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, baykuşta herhangi bir travma ya da sağlık problemi tespit edilmedi.

        Sağlıklı olduğu belirlenen kuş, gece aktif bir tür olması nedeniyle, gün batımına yakın saatlerde doğal davranışlarını güvenle sürdürebileceği uygun yaşam alanına bırakıldı.

        Albayrak, AA muhabirine, gece aktif olan yırtıcı kuşlarda bu tür durumların zaman zaman yanlış değerlendirmelere neden olabildiğini söyledi.

        Yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında ilk değerlendirmenin uzmanlar tarafından yapılmasının hayvan refahı ve doğal popülasyonların korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Kulaklı orman baykuşu gibi gece aktif türler biyolojik ritimleri gereği gündüz saatlerinde dinlenir ve bu sırada hareketsiz şekilde bulunmaları yaralı veya hasta oldukları anlamına gelmez. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlarımız bu durumu doğal olarak yaralanma belirtisi olarak değerlendirebiliyor. Böyle durumlarda en doğru yaklaşım, hayvanı strese sokmadan yetkili kurumlarla iletişime geçmek ve veteriner hekim muayenesinin ardından karar verilmesini sağlamaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        Milli boksör Aykutsun, yarım kalan olimpiyat hikayesini 2028'de tamamlamak...
        Milli boksör Aykutsun, yarım kalan olimpiyat hikayesini 2028'de tamamlamak...
        Kurtlar ağıla girdi: 14 koyun telef oldu, 30 hayvan kayboldu
        Kurtlar ağıla girdi: 14 koyun telef oldu, 30 hayvan kayboldu
        Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
        Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
        Ahmet Dal, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığına seçildi
        Ahmet Dal, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığına seçildi
        Ayvalı mahallesi dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarının tamamlanmasını...
        Ayvalı mahallesi dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarının tamamlanmasını...
        2 yıl önce sel afetini yaşayan mahalleli, taşkın koruma çalışmalarının tama...
        2 yıl önce sel afetini yaşayan mahalleli, taşkın koruma çalışmalarının tama...