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        Erzurum'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Göşker (73) son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Erzurum'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Göşker (73) son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

        Göşker'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda, İbrahim Hakkı Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Göşker'in naaşı Pasinler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Vali Aydın Baruş, Göşker'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve vatandaşlar katıldı.

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