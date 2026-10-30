Erzurum'da yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza uygulandı

Ekipler, bu kişilere mevzuat kapsamında 1 milyon 354 bin lira para cezası kesti ve tüfeklerine el koydu.

Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmalarda, 4 kişinin yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edildi.

Erzurum'un İspir ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.