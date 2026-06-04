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        Erzurum'da yalnız dolaşan ayı yavrusu görüntülendi

        Erzurum'un İspir ilçesinde tek başına gezen ayı yavrusu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Erzurum'da yalnız dolaşan ayı yavrusu görüntülendi

        Erzurum'un İspir ilçesinde tek başına gezen ayı yavrusu görüntülendi.

        Kış uykusundan uyanan ayıların doğadaki hareketliliği sürüyor.

        Madenköprübaşı Mahallesi civarındaki kırsal alandaki yoldan karşıya geçen ayı yavrusu, tepelik alanı tırmandı. Görüntülenen yavru, bir süre dinlendikten sonra tepeyi aşarak gözden kayboldu.

        Bazı vatandaşlar da yavrunun gidişini cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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