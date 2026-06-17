Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da yapılacak Tortum Huzurevi için işbirliği protokolü imzalandı

        Erzurum'da yapılacak Tortum Huzurevi için işbirliği protokolü imzalandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun katılımıyla Erzurum'un Tortum ilçesinde yapılacak 60 kişi kapasiteli huzurevi için işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Erzurum'da yapılacak Tortum Huzurevi için işbirliği protokolü imzalandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun katılımıyla Erzurum'un Tortum ilçesinde yapılacak 60 kişi kapasiteli huzurevi için işbirliği protokolü imzalandı.

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tortum'da yapılacak 60 kişi kapasiteli huzurevi için düzenlenen imza töreni, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve hayırsever bağışçı Niyazi Çakmakçı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarıkdaroğlu, Bakanlık olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeye ve bakım hizmetlerini daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        Yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin yalnızca bir bakım hizmeti değil, aynı zamanda vefa, merhamet ve sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, şöyle devam etti:

        "Yaşlılar geçmişten bugüne toplumun hafızasını, kültürünü ve değerlerini taşıyan en kıymetli büyüklerimizdir. Onların huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak devletin en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bakanlık olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeye ve bakım hizmetlerini daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor."

        Tarıkdaroğlu, yapılacak huzurevinin bu anlayışın somut bir sonucu olduğuna işaret ederek, bağışçı Çakmakçı'yı katkılarından dolayı kutladı.

        Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider de bu yatırımın Tortum adına büyük bir kazanım olduğunu belirterek, projeye katkı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu ve hayırsever Çakmakçı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Girişimcilik dersinde 10 gastronomi, 20 turizm işletmeciliği alanında şirke...
        Girişimcilik dersinde 10 gastronomi, 20 turizm işletmeciliği alanında şirke...
        Genç yürekler Peygamberimizi anlamak için yarıştı
        Genç yürekler Peygamberimizi anlamak için yarıştı
        Bir kadının iğnesinden dökülen zarafet Hem 30 yıllık emeklerini sergiledi h...
        Bir kadının iğnesinden dökülen zarafet Hem 30 yıllık emeklerini sergiledi h...
        DAGC 'den MHP'ye "Basın Meslek Kanunu Taslağı"
        DAGC 'den MHP'ye "Basın Meslek Kanunu Taslağı"
        Erzurum Merkez 2. OSB'nin 3. etap altyapı ihalesi sonuçlandı
        Erzurum Merkez 2. OSB'nin 3. etap altyapı ihalesi sonuçlandı
        Arkun ve Ayvalı Barajları Türkiye'nin enerji gücüne katkı sağlıyor
        Arkun ve Ayvalı Barajları Türkiye'nin enerji gücüne katkı sağlıyor