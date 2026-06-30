Erzurum'da yataktan düşen bebek öldü

Erzurum'da yataktan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. İddiaya göre, Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1. Bayraktar Sokak'ta 5 katlı binanın 2. katındaki dairede Yusuf Emre Tabu (2) dengesini kaybederek yataktan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tabu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çalışma yaptı.

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