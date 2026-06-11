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        Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nda restorasyon çalışmaları yapılacak

        Erzurum tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Nene Hatun'un destanlaştığı tarihi Aziziye Tabyası'nın bir bölümünde restorasyon çalışmaları yürütülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nda restorasyon çalışmaları yapılacak

        Erzurum tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Nene Hatun'un destanlaştığı tarihi Aziziye Tabyası'nın bir bölümünde restorasyon çalışmaları yürütülecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Akif Ümüzer'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Baruş'a, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kop Dağı Tarihi Milli Parkı ve Kaçkar Dağları Milli Parkı ile Narman Peri Bacaları Tabiat Anıtı, Tortum Gölü ve Erzurum Ovası sulak alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda çevre düzenlemeleri, şehitliklerin tanzimi, güvenlik kamera sistemleri, kültür sokağı, giriş üniteleri, silah sergi alanı, sinevizyon odası, mescit, Nene Hatun Anıt Mezarı, otopark ve seyir terasları gibi alanların, milli park ilanının ardından peyderpey hizmete alındığı belirtildi.

        Aziziye 1 Tabyası restorasyon uygulama çalışmasının 2026 yılında ihale edildiği ve sözleşme aşamasına geçildiği ifade edildi.

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