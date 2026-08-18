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        Erzurum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Erzurum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç ağır yaralandı.

        Olimpiyat Millet Bahçesi'nde Hamit Y.G. (21) ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Hamit Y.G, bıçakla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Y.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis olay sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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