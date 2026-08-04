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        Erzurum'daki Mescit Dağı doğası ve gölleriyle ilgi görüyor

        Erzurum'un Tortum ilçesindeki Mescit Dağı, doğası, zengin bitki örtüsü ve kamp imkanıyla doğaseverlerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Erzurum'daki Mescit Dağı doğası ve gölleriyle ilgi görüyor

        Erzurum'un Tortum ilçesindeki Mescit Dağı, doğası, zengin bitki örtüsü ve kamp imkanıyla doğaseverlerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

        3 bin metrenin üzerindeki rakıma sahip Mescit Dağı, irili ufaklı çok sayıda gölü ve doğal manzaralarıyla dikkati çekiyor.

        Ağustos ayında dahi bazı noktalarında karın görülebildiği dağda ziyaretçiler kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Yaz mevsiminin sıcak günlerinde bazı ziyaretçiler göllere girerek serinlerken zengin florası ve endemik bitki türleriyle öne çıkan dağ doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Yeşil meralarında hayvanların otladığı Mescit Dağı ve çevresindeki göller dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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