Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte yer alan şelale, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Yaklaşık 21 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindeki şelale, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Ağaçların arasındaki şelaleyi ziyarete gelenler, seyir teraslarında fotoğraf çektirdi.
İstanbul'dan gelen Ulaş Alkan, AA muhabirine, şelalenin yaz aylarında ferahlatıcı bir rota olduğunu söyledi.
Şelaleyi beğendiğini belirten Alkan, "20 yıldır memlekete gelmiyordum, 15-20 gündür buradayım. Karadeniz tarafından geldim, giderken de Erzurum'dan gezerek gideyim dedim. Buraları gördüm, çok güzel, mutlu oldum. Çocukluğumu ve anılarımı tekrardan aynı anda yaşadım. Güzel bir ortam var, Erzurum'dan yolu geçen herkese Tortum Şelalesi'ne gelmelerini tavsiye ederim." dedi.
Fatih Karabektaş da şelalenin kent için önemli bir turizm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Ailemle hafta sonu gezimizde şelaleye geldik. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Türkiye'deki doğaseverleri buraya bekleriz. Gerçekten takdire şayan, zaten manzara da kendisini anlatıyor. Kalabalık, hava da güzel, aşırı derecede beğendim." ifadelerini kullandı.
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