Erzurumlu kadınlar atıl yünleri ekonomiye, ehram kültürünü geleceğe kazandırıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'un Tortum ilçesinde yürütülen projeyle kadınlar, coğrafi işaretli ehram kumaşından bez bebek üreterek atıl yünleri ekonomiye kazandırıyor, geleneksel ehram kültürünün yaşatılmasına ve istihdama katkı sağlıyor.



Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve Tortum Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa Mazlumoğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce kadın istihdamına katkı sunmak ve bölgenin geleneksel ehram kültürünü yaşatmak amacıyla çevre dostu bir proje hazırladı.



Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Tortum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle desteklenen proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yaklaşık 3,5 milyon lira destek almaya hak kazandı.



Projenin ilk aşamasında ilçe genelindeki köy muhtarlarının desteğiyle 60 kadına ulaşılarak tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi.



E-ticaret ve sosyal medya kullanımı konusunda eğitim alan kadınlara daha sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyelerde ileri dönüşüm teknikleriyle ehramdan bez bebek üretimi ve ehram dokuma eğitimleri verildi.



Atıl durumdaki küçükbaş hayvan yünleri ve tekstil atıklarının ileri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen kadınlar, sağlanacak desteklerle geleneksel ehram kültürünün yaşatılmasına, kadın istihdamının artırılmasına ve yerel ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyor.



- Çevre dostu projeyle kültürel miras korunuyor, kadın istihdamı destekleniyor



Mazlumoğlu, AA muhabirine, projenin çevre dostu üretimi teşvik ederken geleneksel ehram kültürünün görünürlüğünü artırmayı ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeyi hedeflediğini söyledi.



Projeyle bölgenin kültürel kimliğinin önemli unsurlarından biri olan ehram geleneğini gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirten Mazlumoğlu, "Bölgede küçükbaş hayvanların yünleri doğaya atılarak ya da yakılarak bertaraf ediliyor. Biz projeyle yünün iplik olarak döngüsel ekonomiye kazandırılmasını, ehram bez bebekte ise tekstil artığı olarak kullanılan materyallerin ileri dönüşüm tekniğiyle tekrar ürün olarak piyasaya arz edilmesini amaçladık." dedi.



Mazlumoğlu, ehramdan bez bebeğin tasarımının Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu'na ait olduğunu aktardı.



Projenin, kadınların edindikleri bilgi ve deneyimi ekonomik değere dönüştürmesini amaçladığını vurgulayan Mazlumoğlu, şöyle konuştu:



"Bölgedeki ehram örtünme kültürünü, bindallı ve üç etek gibi geleneksel kıyafet unsurlarıyla bez bebeklerin kıyafetlerine yansıtarak yaşatmak istedik. Bez bebek tasarımları arşivlerden faydalanılarak yapıldı. Bu amaçla yörenin kültürel öğesini turizme kazandırmak istedik ve turistik eşyaya dönüştürdük. Ürünlerin pazarda yer almasını ve konuyla ilgilenenlerin kadınlarımıza destek amacıyla bizlere ulaşmasını istiyoruz."



Mazlumoğlu, 8 ay ehram dokuma, 6 ay ehramdan bez bebek üretimi eğitimi alan kadınların bu sayede evlerinde üretim yaparak aile bütçelerine katkı sağlayabileceğini ve proje kapsamında 20 kadının mesleki yeterlilik kazandığını dile getirdi.



- Kadınlar girişimci olmak ve seri üretim için destek bekliyor



Kursiyerlerden Fatmagül Alak, projenin ev hanımlarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Sosyalleşme açısından düşünülmüş mükemmel bir proje. Bir bez bebek yapımı yaklaşık 20 aşamadan oluşuyor, büyük emek var, bunu ticarete dökmek ve gelir elde etmek için yetkili ve ilgililerden destek bekliyoruz." dedi.



Aysun Sucu da projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evde boş vakit geçirmek yerine buraya gelip bir şeyler öğrendik. Bu işin ticarete dönüşmesi için destek bekliyoruz." diye konuştu.



Esma Uymaz ise ehram dokuma ve ehramdan bez bebek yapmayı öğrendiğini anlatarak, "Bütün genç kızların çeyizinde ehramdan bez bebekler olmalı. Kadınların ayakları üzerinde durması için her şehirde, her yerde bu ürünlerden olmasını istiyoruz. Eskiden annelerimiz, teyzelerimiz bu ehramı giyerdi, bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Ev hanımları bu işleri yaparak emekli olabilir." ifadelerini kullandı.

