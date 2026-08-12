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        Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınma, pas, koşu ve taktik çalışması yaptı.

        Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam edecek.

        Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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