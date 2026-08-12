Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınma, pas, koşu ve taktik çalışması yaptı.

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