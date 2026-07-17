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        Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etti

        Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etti

        Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Ertuğrul Taşkıran'la sözleşme imzalandı.

        Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 36 yaşındaki Ertuğrul, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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