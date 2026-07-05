Erzurumspor FK'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip, sabah saatlerinde Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde laktat testinden geçti. Test, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler ile kulüp antrenörlerinden Doç. Dr. Gökhan Atasever gözetiminde yapıldı. Laktat testinin ardından futbolcular düz koşu yaparak günü sahada tamamladı. Günün ikinci antrenmanında ise kulüp tesislerindeki fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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